Çankaya Belediyesi, sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ankara Askeri Ataşeler Birliği Eşleri Derneği (AMACS) ile ortak yürütülen ayni yardım projesinin ikinci aşaması kapsamında hazırlanan destek kolileri belediye yetkililerine teslim edildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda; Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüklerinin katkıları ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği’nin belirlediği ihtiyaç listesi doğrultusunda hazırlanan yardımlar, doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak şekilde planlandı. Yapılan analizler sayesinde yardımların doğru kişilere ulaşması hedeflendi.

ULUSLARARASI DESTEKLE HAZIRLANDI

Projeye uluslararası düzeyde de destek verildi. AMACS yetkilileri tarafından teslim edilen koliler, 1 ile 17 yaş arasındaki çocukların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Kış aylarına yönelik olarak mont, bot, ayakkabı ve çeşitli giysiler yaş gruplarına uygun şekilde temin edilirken, anneler için hijyen paketleri de yardım kolilerine eklendi. Böylece hem çocukların hem de ailelerin temel ihtiyaçlarına katkı sağlandı.

Projenin ilk aşamasında ise Ramazan ayında hazırlanan yardım paketleri, sığınma evlerinde kalan kadınlara ve dar gelirli vatandaşlara ulaştırılmıştı.

YENİ ETAPLAR YOLDA

Projenin ilerleyen aşamalarında da desteklerin sürmesi planlanıyor. Ağustos ayında başlayacak üçüncü etapta kışlık kıyafet desteği devam edecek.

Dördüncü etapta ise Çankaya Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kız öğrenci yurdundaki Gençlik Evi için bilgisayar odası kurulması hedefleniyor. Bu kapsamda iki bilgisayar ve bir yazıcının bağışlanacağı belirtildi.

AMACS’ın düzenlediği kermeslerden elde edilen gelirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Çankaya Belediyesi aracılığıyla değerlendirilmeye devam ediyor.