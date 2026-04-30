Çankaya Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim alanlarında hazırlık çalışmalarını hızlandırdı. Vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmesi için Mühye’deki kurban alanında kapsamlı düzenlemeler yapılıyor.

Belediye ekipleri, kurulan alanda altyapı iyileştirmeleri, çevre düzenlemesi, temizlik ve güvenlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Alanın, hem kurban satıcıları hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığı bildirildi.

Başkan Hüseyin Can Güner Çalışmaları Yerinde İnceledi

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mühye’deki kurban satış ve kesim alanını ziyaret ederek devam eden hazırlıkları yerinde inceledi.

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mühye’de kurban satış ve kesim alanımızı gezdik, hazırlıkları yerinde gördük. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortam sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram Boyunca Kesintisiz Hizmet Verilecek

Kurban Bayramı süresince alanda veteriner hizmetleri, zabıta ekipleri ve temizlik personeli görev yapacak. Olası sağlık durumlarına karşı ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletilecek.

Ayrıca vatandaşlara su ve çay gibi ikramlar sunulacağı belirtilirken, alanın bayram öncesinde tamamen hazır hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.