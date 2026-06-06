Çankaya Belediyesi, eğitim-öğretim yılının sona ermesine kısa süre kala öğrencilere moral ve motivasyon desteği sağlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Yakupabdal Mahallesi Aziz Altıpınar Ortaokulu öğrencileri, Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen Uçurtma Şenliği’nde bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Öğrenciler Uçurtma Şenliği’nde Buluştu

Çankaya’nın köyden mahalle statüsüne geçen bölgelerinden biri olan Yakupabdal Mahallesi’nde eğitim gören Aziz Altıpınar Ortaokulu öğrencileri, Çankaya Belediyesi Çocuk Meclisi Birimi tarafından düzenlenen Uçurtma Şenliği kapsamında Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ağırlandı.

Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem açık havanın keyfini çıkardı hem de arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.