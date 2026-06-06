5 yıldızlı Sinnada Resort & Thermaland, 23 Mayıs'ta kapılarını açtı. 19 bin 850 metrekarelik SPA ve termal alanını bünyesinde barındıran tesis; 300 palmiye ağacıyla bezeli tropikal atmosferi, açılır kapanır tavanlı yapısı ve 27 farklı havuzuyla misafirlerine eşsiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kadın ve erkek bölümlerine ayrılmış özel termal alanların yanı sıra karma kullanıma açık Thermaland bölümünde; magnezyum havuzu, kristal tuz havuzu, Gara Rufa ünitesi, çok çeşitli sauna ve buhar odaları ile biyolojik gölet yer alıyor.

ÖZEL SANATÇI PROGRAMI

Sinnada Resort & Thermaland, açılışını Kurban Bayramı'nda sanatçı programıyla kutladı. Sinnada Convention Center'da düzenlenen konserlerde 27 Mayıs'ta Özcan Deniz, 29 Mayıs'ta ise Sıla misafirlerle buluştu. Bu program bayram coşkusunu termal konforuyla harmanladı.

Öte yanda Sinnada'nın konaklama deneyimi Comfort Collection, Signature Collection ve Prestige Collection olmak üzere üç ayrı segmentle sunuluyor. Superior Oda'dan 300 metrekarelik Presidential Suite'e uzanan geniş oda yelpazesinde her misafirin ihtiyacına özel çözümler mevcutken, Prestige Collection misafirlerine sunulan QAssistant & Butler hizmeti, tatilin her anını kişisel bir deneyime dönüştürüyor.

Sinnada'nın gastronomi anlayışı, Afyon'un köklü mutfak geleneğinden ilham alıyor. Açık büfe ana restoran Kibele'nin yanı sıra Anadolu ve Osmanlı mutfağını geleneksel yöntemlerle sunan Yava, geleneksel tepsi ve tencere yemeklerini misafirlerle buluşturan Afyon Chef's Table, Akdeniz lezzetleri için Teruar, SPA alanına özel dengeli lezzetler sunan Verde ve KÖK Detox & Longevity restoranıyla misafirlere 6 restoran ve 10 bar seçeneği sunuluyor.

Sinnada Convention Center, 5 bin metrekarelik alanıyla kurumsal ve sosyal etkinlikler için bölgenin en güçlü alternatiflerinden biri olarak hizmete girdi. 2 bin 250 metrekarelik kolonsuz balo salonu, 1534 metrekarelik fuaye alanı ve çok amaçlı toplantı salonlarıyla 2 bini aşkın kişilik etkinliklere ev sahipliği yapabilen kongre merkezi, açılışını Özcan Deniz ve Sıla konserleriyle duyurdu.

Afyonkarahisar şehir merkezine 7 kilometre uzaklıkta konumlanan Sinnada, İstanbul'dan 4 saat, Ankara'dan 3 saatlik sürüş mesafesinde yer alıyor. Her şey dahil konseptiyle hizmet veren otel ücretsiz otopark ve kolay yol bağlantısıyla dört mevsim ulaşılabilir durumda bulunuyor.