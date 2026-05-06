Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlık için adı geçerken, kulüp kulislerinde konuşulan senaryolar dikkat çekiyor. En çok konuşulan başlık ise transfer bütçesi ve teknik kadro planı.

İddialara göre Yıldırım’ın göreve gelmesi halinde yaklaşık 200 milyon euroyu bulan bir transfer bütçesi oluşturulması planlanıyor. Bu bütçeyle birlikte kadroya doğrudan etki edecek yıldız hamleler öne çıkıyor. Listede bir süper yıldız kanat oyuncusu, kaleci, iki üst düzey savunmacı ve gol yükünü çekecek üst seviye bir forvet transferi bulunuyor.

Teknik direktör tarafında ise farklı profiller dikkat çekiyor. Modern futbolun yükselen isimlerinden Xabi Alonso, kulübün efsanelerinden Aykut Kocaman, genç teknik adam Vitor Bruno ve son dönemde adı öne çıkan Filipe Luis seçenekler arasında konuşuluyor.

Sarı lacivertli camiada bu ihtimaller heyecan yaratırken, Yıldırım’ın olası dönüşü “yeniden yapılanma” ve “iddialı kadro” beklentisini de beraberinde getiriyor. Yönetim değişikliği ihtimali henüz netleşmezken, taraftarın gündeminde şimdiden güçlü bir kadro ve büyük hedefler var.