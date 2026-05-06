Baharın müjdecisi ve darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hz. Hızır ile Hz. İlyas'ın yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen Hıdırellez, büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen kutlamalar kapsamında binlerce kişi, Hz. Hızır Türbesi'nde bir araya geldi. Akşam saatlerinden itibaren türbeye gelen ziyaretçiler, manevi bir atmosferde dualarını okudu. Türkiye'nin farklı illerinden Samandağ'a gelen vatandaşlar, türbe etrafında dönerek geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Türbeyi ziyarete gelenlerden Gökhan Hüzmeli, 'Hıdırlez yeni başlangıçların, umudun bayramı. Bugün dileklerimizi diledik. Umarım dileklerimiz kabul olur. Herkesin Hıdırlezi'ni kutluyorum'' dedi.

Türbede dua edip, dilek dileyen Bünyamin Reyhanoğulları ise 'Bugün 5 Mayıs ile 6 Mayıs'ı bağlayan gecede kutlanan Hıdırellez günü. Buraya gelen vatandaşlar Hz. Hızır Türbesi'ne girip dualarını ediyor. Dualarını ettikten sonra beyaz bir kağıda dileklerini yazıp, akar bir suya bırakıyor. Bütün herkesin Hıdırellez'i kutlu olsun' diye konuştu.