YouTuber Ruhi Çenet’in belgesel çekimi için çıktığı uzun okyanus yolculuğu, paylaştığı son video ile yeniden gündeme geldi. Çenet, dünyanın en izole yerlerinden birine ulaşmak için haftalar süren gemi yolculuğunda beklenmedik olaylarla karşılaştıklarını açıkladı.

Yolculuğun ilerleyen günlerinde gemide sağlık sorunlarının baş göstermeye başladığını aktaran Çenet, bazı yolcuların aniden rahatsızlandığını ve durumun kısa sürede ciddileştiğini söyledi. Paylaşımında, gemide ölümler yaşandığını ve bunun ardından virüs şüphesi ortaya çıktığını dile getirdi.

Çenet, kendisinin yolculuğun bir bölümünde gemiden ayrıldığını ve bu sayede riskli sürecin dışında kaldığını belirterek, “Gerçekten çok ucuz kurtuldum” ifadelerini kullandı. Olayların ardından gemide karantina benzeri önlemler alındığı ve bazı limanların gemiyi kabul etmediği de iddialar arasında yer aldı.

Yaşananların ardından sağlık kontrollerinden geçtiğini söyleyen Çenet, durumunun iyi olduğunu vurguladı. Öte yandan, tüm bu gelişmelere rağmen planlanan belgesel çekimlerinin tamamlandığını da paylaştı.

Çenet’in videosu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, okyanus yolculuğunda yaşananlar izleyenler tarafından “gerilim filmi gibi” yorumlandı.