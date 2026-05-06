SAYIN ORTAĞIMIZ;

S.S Kooperatif-18 Konut Yapı Kooperatifi’nin 2025 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, MUTLUKENT MAHALLESİ ANGORA EVLERİ BEYSUKENT / ANKARA adresinde bulunan ANKARA GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ KONFERANS SALONU‘nda ekte bulunan gündemi görüşmek üzere 07 HAZİRAN 2026 Pazar günü Saat 11:00 da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 14 HAZİRAN 2026 Pazar günü aynı yer ve aynı saatte toplanılacaktır.

Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak ortaklarımız, Ana Sözleşmenin 24. maddesindeki usule uygun şekilde, ekte örneği gönderilen vekâletname ile tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile toplantıya katılabileceklerdir.

Tüm ortaklarımızın bilgilerine saygı ile sunulur.

YÖNETİM KURULU

İsmail KILIÇ (Başkan) Levent IŞIKAY(II. Başkan) Tevfik Uğur SİPAHİ(Muhasip Üye)

Yasemin GELİŞEN (Üye) Tuncay SONGÖR (Üye)

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu. (Bir Başkan, İki Kâtip Üye)

3. Başkanlık Divanına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması konusunda yetki verilmesi.



4. 2025 Hesap Dönemlerine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okunması ve müzakere edilmesi.



5. 2025 Hesap Dönemlerine ait, Bilanço, Gelir – Gider Tablosunun okunması ve müzakere edilmesi.



6. 2025 Hesap Dönemlerine ait, Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.

7. 2025 Hesap Dönemlerine ait, Kooperatifin Dış Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi,

8. 2025 Hesap Dönemine ait Bilanço, Gelir-Gider Tabloların onaylanması, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibraları hususunun ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması.

9. a. HASKAR Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. ile S.S. Kooperatif – 18 Konut Yapı Kooperatifi arasında devam eden hukuki sürece ilişkin genel kurulun bilgilendirilmesi.

b. HASKAR Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. ile kooperatif arasında imzalanan 08.06.2018 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin hükümsüzlüğü ve iptali amacıyla, kooperatif tarafından açılmış olan Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2022/409 E. sayılı dava dosyasının takibi ile gerek bu davada, gerekse de iş bu davaya konu olan sözleşme kapsamında her türlü hukuki iş ve işlemin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

10. 29.04.2018 tarihli kooperatif genel kurulunun 10/C maddesine istinaden alınan genel kurul kararının yok hükmünde olduğu iddiasıyla davacısı bir kısım kooperatif üyeleri, davalısı ise S.S. Kooperatif – 18 Konut Yapı Kooperatifi olan ve Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2025/499 E. ve 2026/147 E. sayılı dava dosyaları kapsamında görülen davalar hakkında bilgi verilmesi ve bu davalar ile ilgili olarak yapılacak hukuki iş ve işlemlere ilişkin yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması.

11. Kooperatife ait Angora Evleri 18986 ada 2 sayılı parselde bulunan su kuyusu ile ilgili, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 02.04.2026 tarih ve E-29985756-152.02-7009870 sayılı yazı hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

12. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti.

a. Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayılarının belirlenmesi.

b. Belirlenecek sayıya göre, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

c. Belirlenecek sayıya göre, Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

13. HASKAR Harita Kadastro Mühendislik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. ile kooperatif arasında imzalanan 08.06.2018 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine istinaden, Çankaya Belediyesinden 13.07.2021 tarihinde alınan inşaat ruhsatının süresinin 13.07.2026 tarihinde dolacak olması nedeniyle, söz konusu inşaat ruhsatının süresinin uzatılıp uzatılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması.

14. Kooperatif Dış Denetimi hakkında bilgi verilmesi, yeni dönemde dış denetim yapılıp yapılmayacağı hususunun ve Dış Denetim için alınan teklifler değerlendirilerek yıllık denetim ücreti ile dış denetim süresinin görüşülerek karara bağlanması.

15. 08.04.2022 tarihinden itibaren Kooperatif Hukuk Müşavirliği görevinde bulunan Av. İsmail KILIÇ’ın hukuk müşavirliği görevine devam edip etmeyeceği hususunun görüşülerek karara bağlanması.

16. Angora Evleri 18983 ada 2 sayılı parselde kain Salur Sokak B/1 Blok 6 no.lu dairenin üyelerimizden gelen yoğun talep nedeniyle üyelerimiz arasında olmak koşuluyla, satılıp satılmayacağı, satılacak ise satış usul ve esaslarının belirlenmesi ve bu kapsamda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

17. Angora Evleri 18983 ada 2 sayılı parselde kain Salur Sokak B/1 Blok 5 no.lu dairede kooperatif ile paylı mülkiyet kapsamında 9,86 oranında hissesi bulunan Erdinç EBREN isimli şahsın hissesinin, icra yoluyla satışa çıkarılması durumunda kooperatif olarak satış ihalesine girilmesi ve ihalede limiti belirlenmek suretiyle teklif sunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

18. Kooperatifin kuruluşunda tescil ve ilan edilmiş “KOOPERATİF ANASÖZLEŞMESİNİN YENİ ANASÖZLEŞMEYE İNTİBAKI” hususunun görüşülerek karara bağlanması.

19. Elit Yapı Enerji Mühendislik Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından inşa edilen daireler ile ilgili olarak, tapuları verilmiş veya verilecek olan üyelerin hak ve taleplerinin görüşülerek karara bağlanması.

20. Kooperatifin sulama ve saha işlerinde kullanılmak üzere limiti de belirlenmek suretiyle yeni bir araç satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

21. Angora Evleri 28455 ada 3 sayılı parselde bulunan ve Yapı Kayıt Belgesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edilen çim futbol sahasının yıkılıp yıkılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması.

22. 2026 Yılı Bütçesi ve Çalışma Programının okunması ve müzakere edilmesi, yeni dönem bütçesi ile aylık üye aidatları ve aylık gecikme faiz oranının karara bağlanması.

23. Diğer konularda (Kooperatif Ana Sözleşmesi 44. md) Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi.

24. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

TARİH: 07.06.2026/ 14.06.2026

Kooperatifimizin …………. No.lu ortağıyım.

07.06.2026 tarihinde yapılacak olan S.S. KOOPERATİF – 18 KONUT YAPI KOOPERATİFİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan dolayı, toplantıda beni…………………………………………’in vekaleten temsil edeceğini bilgilerinize arz ederim.

(VEKÂLET ALANIN ORTAĞA YAKINLIK DERECESİ)

ADI VE SOYADI:

ADRES:

İmza:

NOT:

1. Toplantıda görüşülecek konuların önemi nedeniyle, toplantıya sadece üyemiz veya yasal vekili alınacaktır. Misafir veya seyirci kabul edilmeyecektir.

2. Vekil temsil şartları.

a) Bir üye, yalnızca bir üyeyi temsilen oy kullanabilir.

b) Eş ve birinci derece akrabalar, temsilen oy kullanabilir.

(Ortağın çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası)

3. Üzerinde matbu tarih olmayan, tahrifat yapılan ve şekil şartlarına uymayan vekâletnameler kabul edilmeyecektir.





