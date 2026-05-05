Fenerbahçe’de eski yönetici olarak görev yapan Hakan Safi, kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesi başkan adaylığını açıkladı.

Safi, yaptığı yazılı açıklamada çocukluğundan bu yana Fenerbahçe’ye gönül verdiğini ve 1999 yılından itibaren kongre üyesi olarak kulübe bağlılığını sürdürdüğünü belirtti.

Açıklamasında kulübün geleceği için sorumluluk alma kararı verdiğini ifade eden Safi, “Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak paylaşmaktan onur duyuyorum” dedi.

Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü değil, büyük bir değer ve aidiyet olduğunu vurgulayan Safi, tüm camiayı kapsayan bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını söyledi.

Hedefinin ilk sezonda şampiyonluk olduğunu belirten Safi, “Fenerbahçe’mizi daha güçlü, daha başarılı ve daha mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.