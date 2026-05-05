İbrahim Yumaklı, su verimliliğinde kalıcı başarının tarımsal üretimde dönüşümle sağlanabileceğini belirterek, “Suyu merkeze alan ürün planlaması ve kuraklığa dayanıklı bitkilerin yaygınlaştırılması gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyoruz” dedi.

5. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Türkiye Su Enstitüsü tarafından İstanbul’da düzenlendi. “Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme” temasıyla gerçekleştirilen foruma, Dünya Su Konseyi ve Birleşmiş Milletler temsilcileri ile çok sayıda ülkenin bakanları katıldı.

“Su Yönetiminde Dijital Dönüşüm Zorunluluk”

Açılışta konuşan Yumaklı, iklim değişikliği ve şehirleşmenin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, su yönetiminde dijital dönüşümün zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Yapay zeka, uzaktan algılama ve uydu tabanlı sistemlerle su kaynaklarının izlenebildiğini söyledi.

Su Verimliliği Seferberliği Vurgusu

Bakan Yumaklı, Su Verimliliği Seferberliği kapsamında kentsel, tarımsal ve endüstriyel kullanımda “suda sıfır kayıp” hedefiyle çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Programın yalnızca bir kampanya değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümü olduğunu ifade etti.

Tarımsal Üretimde Yeni Model

Su verimliliğinde asıl dönüşümün tarımsal üretimde sağlanacağını vurgulayan Yumaklı, kuraklığa dayanıklı bitkilerin yaygınlaştırılması, erken uyarı sistemleri ve veri temelli sulama planlarının devreye alındığını kaydetti.

Uluslararası Katılım ve İşbirliği Vurgusu

Forumda konuşan Dünya Su Konseyi temsilcileri ve BM yetkilileri ise su yönetimi, finansman ihtiyacı ve küresel işbirliği konularına dikkat çekti. Etkinliğin iki gün boyunca panellerle devam edeceği bildirildi.