TÜFE’de 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,18, yılbaşına göre yüzde 14,64 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,37 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,43 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış konutta

Ana harcama grupları incelendiğinde en dikkat çeken yükseliş konut kaleminde yaşandı. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık artış yüzde 34,55 olurken, ulaştırmada yüzde 35,06, konut, su, elektrik ve gaz giderlerinde ise yüzde 46,60 artış görüldü. Bu üç kalem, enflasyondaki yükselişin ana sürükleyicileri oldu.

Aylık artışta da konut öne çıktı

Nisan ayında aylık bazda en yüksek artış yine konut grubunda yaşandı. Konut harcamaları yüzde 7,99 artarken, ulaştırmada yüzde 4,29, gıda ve alkolsüz içeceklerde ise yüzde 3,70 artış kaydedildi.

Fiyatı artan ürün sayısı dikkat çekti

Endekste yer alan 174 alt sınıfın 147’sinde fiyat artışı görülürken, yalnızca 19 alt sınıfta düşüş yaşandı, 8 alt sınıfta ise değişim olmadı. Bu tablo, fiyat artışlarının geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

Çekirdek enflasyon da yüksek

Enerji, gıda ve altın gibi oynak kalemlerin hariç tutulduğu özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) de yüksek seyrini sürdürdü. Buna göre çekirdek enflasyon aylık yüzde 3,42, yıllık ise yüzde 30,51 olarak hesaplandı.

Ekonomistler, özellikle konut ve ulaştırma kalemlerindeki artışın önümüzdeki aylarda da enflasyon üzerinde baskı oluşturmaya devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Üretici fiyatlarında yükseliş sürüyor: Yİ-ÜFE yıllık yüzde 28,59 arttı

Türkiye’de üretici maliyetlerindeki artış Nisan ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2026 yılı Nisan ayında aylık yüzde 3,17, yıllık ise yüzde 28,59 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 28,59 Yİ-ÜFE, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17, yılın başına göre yüzde 10,99 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,59 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 26,48 olarak kaydedildi. İmalat sanayi öne çıktı Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 40,42 ile gerçekleşti. İmalat sanayinde yüzde 30,36, su temininde yüzde 38,26 artış görülürken, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında artış yüzde 7,19 ile sınırlı kaldı. Enerji ve tüketim mallarında artış dikkat çekti Ana sanayi gruplarında yıllık bazda en yüksek artış enerjide yüzde 33,15 olarak ölçüldü. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,75, ara mallarında yüzde 26,49 ve sermaye mallarında yüzde 24,70 artış yaşandı. Aylık artışta madencilik zirvede Nisan ayında aylık bazda en dikkat çekici yükseliş madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 9,84 ile gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 3,59 artarken, su temini yüzde 2,02 yükseldi. Elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında ise yüzde 4,96’lık düşüş kaydedildi. Enerji fiyatları yine yükseldi Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında enerjide yüzde 4,84 artış öne çıktı. Ara mallarında yüzde 3,62, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,48, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,17 ve sermaye mallarında yüzde 1,67 artış gerçekleşti. Ekonomistler, üretici fiyatlarındaki bu yükselişin önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına da yansıyabileceğine dikkat çekiyor.