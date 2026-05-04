Uluslararası alanda barış çalışmalarıyla tanınan yazar Akif Manaf, Türkistan Kültür ve Sanat Derneği tarafından “Birlik ve Barış Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, Dernek Başkanı Nimetullah Kahraman tarafından takdim edildi.

Daha önce de birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Manaf, özellikle barış alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen 2025 International Peace Prize ve İsveç’ten Global Peace Prize gibi ödüllerin yanı sıra Türkiye’de de çok sayıda barış temalı ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Manaf, barışın bireyden başlayarak topluma yayılan bir süreç olduğuna dikkat çekti. Savaşların temelinde açgözlülük ve hırsın yattığını belirten Manaf, küresel ölçekte kalıcı barış için bireysel dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

“Gerçekten barış istiyorsak; düşüncelerimizden, sözlerimizden ve eylemlerimizden şiddeti çıkarmalıyız” dedi.

Manaf’ın barış vizyonu yalnızca söylemle sınırlı kalmıyor. Yazdığı “Barış Psikolojisi” kitabı birçok dile çevrilerek geniş kitlelere ulaştı. Kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen “Barış Sanatı Programı” ile bireysel farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Ayrıca Sağlıklı Yaşam Vakfı başkanı olarak sürdürülebilir ve doğayla uyumlu yaşam modelini temel alan “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”ni de hayata geçiren Manaf, küresel barışa yönelik somut projeleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Uluslararası Değişim Federasyonu öncülüğünde her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” de Manaf’ın girişimleri arasında yer alıyor.

Akif Manaf, katıldığı etkinlikler, kitap fuarları ve söyleşiler aracılığıyla barış mesajını hem Türkiye’de hem de dünyada yaymaya devam ediyor.