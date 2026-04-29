Akif Manaf, küresel barışa yönelik çalışmaları nedeniyle Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı tarafından “Barış için İnsanlık Ödülü”ne layık görüldü. Ödül, vakıf başkanı Fehim Işık tarafından takdim edildi.

Tören öncesinde düzenlenen “Barış Psikolojisi” başlıklı söyleşide konuşan Manaf, bireysel barıştan küresel barışa uzanan sürece dair “bireyselden globale” yaklaşımını anlattı. Katılımcılara içsel dönüşümün toplumsal ve küresel barışın temelini oluşturduğunu vurgulayan Manaf, barışın sürdürülebilir bir yaşam biçimi olarak ele alınması gerektiğini ifade etti.

Fehim Işık, ödül takdimi sırasında yaptığı konuşmada, Manaf’ın özellikle farklı dillere çevrilen Barış Psikolojisi kitabıyla dünya barışına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bu ödülü kendisine takdim etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çok sayıda uluslararası ödül sahibi

Akif Manaf, barış alanındaki çalışmalarıyla yurt içi ve yurt dışında birçok ödülle onurlandırıldı. 2025 yılında Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından verilen “International Peace Prize” ile İsveç’te takdim edilen “Global Peace Prize” bunlar arasında yer alıyor. Türkiye’de ise farklı kurumlar tarafından verilen çok sayıda barış ve insan hakları ödülüne layık görüldü.

“Barış bireyde başlar”

Ödül töreninde konuşan Manaf, bireysel farkındalığın önemine dikkat çekerek, güne barışla başlamanın önemini şu sözlerle dile getirdi:

“Sabah uyandığınızda ilk iş olarak yüksek sesle ‘barış’ deyin. Ardından barış nefesine başlayın. Barış dolu bir birey, barış dolu bir toplumun temelidir.”

Barış projeleriyle küresel etki

Manaf’ın çalışmaları yalnızca teorik düzeyde kalmıyor. Kurucusu olduğu Dünya Değişim Akademisi bünyesinde yürütülen “Barış Sanatı Programı”, bireylerin barış bilincini geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca başkanlığını yürüttüğü Sağlıklı Yaşam Vakfı kapsamında geliştirilen “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi” ile doğayla uyumlu sürdürülebilir yaşam modeli teşvik ediliyor.

Manaf, aynı zamanda Uluslararası Değişim Federasyonu başkanı olarak, 2018 yılında ilan edilen ve her yıl 7 Temmuz’da kutlanan “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü”nün de öncülüğünü yapıyor.

Farklı ülkelerde düzenlenen söyleşi ve etkinliklerde barış mesajını yaymayı sürdüren Manaf, uluslararası platformlarda yaptığı çalışmalarla küresel ölçekte farkındalık oluşturmaya devam ediyor.