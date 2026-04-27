40.Uluslararası Ankara Müzik Festivali, dünyaca önemli orkestraları başkentli sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festival kapsamında Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası, 28 Nisan 2026 Salı günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da konser verecek.

Konserde orkestrayı şef Alexander Sladkovsky yönetecek. Gecede piyanist Can Saraç da solist olarak sahne alacak.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen festival, bu yıl 40’ıncı kez kapılarını açarken, klasik müzikten farklı kültürlerin seçkin örneklerine kadar geniş bir programı Ankaralılarla buluşturuyor.

Başkentte sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen konser için biletler Biletinial ve Biletix üzerinden temin edilebiliyor.