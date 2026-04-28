Yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda kurulan festivalde, 10 bin ton nehir kumu kullanılarak hazırlanan 200 kum heykel, 25 uluslararası sanatçı tarafından üretildi. Ziyaretçiler, 1 Mayıs’tan itibaren bu etkileyici eserleri keşfedebilecek.

Festivalde 15 Yeni Eser: Zaman Yolculuğu Teması Öne Çıkıyor

Festival koordinatörü Cem Karaca’nın açıklamasına göre bu yıl koleksiyona 15’e yakın yeni eser eklendi. Bu yeni çalışmalar için yaklaşık 1500–2000 ton kum kullanıldı.

“Zaman Yolculuğu” temasıyla hazırlanan eserler, insanlığın geçmişten geleceğe uzanan merakını sanatla buluşturuyor. Karaca, ziyaretçilerin hem bilimsel hem de kültürel bir yolculuğa çıkacağını belirtiyor.

Yapay Zeka Tasarımı İlk Kez Kum Heykelde

Bu yılın dikkat çeken yeniliklerinden biri ise yapay zekâ tarafından tasarlanan bir kum heykel. Yapay zekânın hazırladığı tasarım, bir heykeltıraş tarafından mümkün olduğunca özgünlüğe sadık kalınarak kumdan hayata geçirildi.

Bu çalışma, teknolojinin sanatla buluşmasına örnek olarak festivalin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

“Zamanın Mimarları” ve Bilimsel İlham

Festivalde yer alan “Zamanın Mimarları” adlı eser, Albert Einstein ve Stephen Hawking gibi bilim insanlarının çalışmalarından ilham alıyor. Eser, geleceğe dair mesajlar verirken bilim ve sanatın kesişimini vurguluyor.

Ayrıca festivalde şu temalardan esinlenen birçok eser de bulunuyor:

“Back to the Future” filminden sahneler

“Küçük Prens” karakteri

NASA’nın Orion kapsülü

İlk uzay şempanzesi Ham

Türk-İslam bilim insanı El-Fergani

Star Wars evreninden karakterler

Apollo 11’in Ay’a inişi

Vostok 1 kapsülü

Piramit ve Sfenks temalı özel kompozisyonlar

Gece Işıklandırması ve Etkinlik Alanları

Festival alanı 09.00–23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Gece saatlerinde ise özel ışıklandırmalar sayesinde kum heykeller farklı bir atmosfer kazanacak.

Çocuklar için düzenlenen özel atölyelerde ise minik ziyaretçiler kum heykel sanatını deneyimleme fırsatı bulacak.

Antalya’da Sanat ve Turizmin Buluşma Noktası

Antalya, her yıl düzenlenen bu festivalle hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlayarak kültür turizmine önemli katkı sağlıyor. Festivalin gerçekleştirildiği Lara Sahili ise uzun yıllardır kum heykel sanatının en önemli açık hava sergi alanlarından biri olarak öne çıkıyor.