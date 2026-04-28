Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde belediyenin önceki dönemine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2019-2024 yılları arasında belediyede “ihaleye fesat karıştırma” iddialarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte belediye encümen üyeleri ve farklı birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Birecik Adliyesi’ne sevk edildi. Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken, bazı vatandaşların şüphelilere tepki gösterdiği görüldü.

Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan 46 şüpheliden, eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 17 kişi ise serbest bırakıldı.