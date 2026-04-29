İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu haftalık grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek erken seçimin hemen yapılmasını istedi.

Dervişoğlu Grup toplantısının önce 23 Nisan’ın önemini anlattı. 23 Nisan’ı yalnızca geçmişin zaferi olarak değil, geleceğin sorumluluğu olarak da okumak zorunda olduğumuzu söyledi. Dervişoğlu “Çünkü milli egemenlik, Sadece Meclis’in açılması değildir. O Meclis’in emanet edildiği çocukların, Tok, Güvende, Onurlu Ve umutlu yaşamasını sağlamaktır. Okullarımızda, evlerimizde ve sokaklarımızda sessiz bir yıkım yaşanmaktadır. Bu, evlatlarımızın geleceğini sarsan bir çöküştür. Önce Şanlıurfa, Ardından Kahramanmaraş. Okul koridorlarında patlayan silahlar10 canımızı hayattan koparmıştır.

Yaşanan acı olaylar karşısında Millî Eğitim Bakanlığı, Okulları adeta birer kaleye dönüştürmeye çalışmaktadır.” diye konuştu.

“ERDOĞAN’IN ESERİ TESCİLLENDİ”

Bazı iktidar medyasının Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef tahtasına koyduğunu, ama asıl hedefin Erdoğan olduğunu ileri süren Dervişoğlu “Son günlerde dikkatimizi çeken bir başka husus, Bizzat iktidar medyasının Mehmet Şimşek’i hedef tahtasına koymasıdır. Bu nedir biliyor musunuz? Bu, ekonomik felaketin asıl sorumlusunu gizlemek gayretidir.

Vitrindeki isim zaten bellidir. Kendisinin, Londra’da fon yöneticisi olması dışında bir önemi de yoktur.

Milletin altında ezildiği hayat pahalılığının gerçek sorumlusu bellidir. O da Beştepe’de ikamet etmektedir. Türkiye’yi bu noktaya getiren ekonomi politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ve isteğiyle hayata geçirilmektedir. Kabinedeki isimler değişse de, İktisat politikasına yön veren, Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Bilimsel temelden yoksun bu ekonomik deneylerin ağır faturası, Milyonlarca hanenin mutfağından ve rızkından tahsil edilmektedir. Sorumluluğu bürokratik kadrolara Veya vitrindeki isimlere yükleme gayreti Hakikatin üzerini örtemez. Ekonomide yaşanan ağır tahribat, Tüm yetkiyi kendisinde toplayan Erdoğan’ın Şahsi eseri olarak tescillenmiştir.” diye konuştu.

ERDOĞAN’A NEMRUT BENZETMESİ

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek “Ey Erdoğan! Bugün mühür sende ya, tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de, sen kendin karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut diye yazılacaksın! Bak, dostane bir uyarı daha yapayım, Bu kararı vermek için vaktin de yok! Gel, Nemrutlaşmadan Millet iradesine teslim ol! Seçim sandığını milletin önüne koy!” dedi

Dervişoğlu şöyle konuştu “Süleyman olmak, Mühür sahipliğinden ileri gelmez. Mühürse… Nemrud’un da mührü vardı. Mesele onu nasıl kullandığınızdır. Ey Erdoğan! Bugün mühür sende ya, Tarihin sayfalarına nasıl geçeceğine de, Sen kendin karar vereceksin. Ya Süleyman olacaksın ya da Nemrut diye yazılacaksın! Bak, dostane bir uyarı daha yapayım, Bu kararı vermek için vaktin de yok!

Gel, Nemrutlaşmadan Millet iradesine teslim ol! Seçim sandığını milletin önüne koy!

Bil ki, Çare, BlackRock CEO’ları değil! Çare, dostun Trump da değil! Sana çare diye sunulan İhanet reçeteleri seni kurtarmaz! Tek bir çıkışın var! Parlamenter sisteme geri dönmek,

Meşvereti hâkim kılmak ve Milletin şaşmaz iradesine teslim olmak!”