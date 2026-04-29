İnönü Vakfı, Türkiye’nin önemli bilim ve siyaset insanlarından Erdal İnönü’nün doğumunun 100. yılı dolayısıyla özel bir sergiye imza attı.

Pembe Köşk’te açılan “Doğumunun 100. Yılında Bir Bilim ve Fikir İnsanı Erdal İnönü” başlıklı sergi, İnönü’nün akademik çalışmalarını, bilim dünyasına katkılarını ve düşünce hayatını gözler önüne seriyor. Sergi, 24 Mayıs 2026 tarihine kadar her gün 10.00–12.00 ve 13.00–16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Bilim ve siyaset dünyasında iz bırakan Erdal İnönü’nün yaşamına ışık tutan sergi, hem araştırmacılar hem de vatandaşlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Yetkililer, başkentte kültürel belleğe katkı sunan sergiye tüm Ankaralıları davet etti.