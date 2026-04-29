Ankara’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında toplu ulaşım ücretsiz olacak. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, başkentte EGO otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) gün boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Uygulama kapsamında EGO otobüslerinin hizmet verdiği 387 hatta Cumartesi servis programı uygulanacak. Özel Toplu Taşıma Araçlarının (ÖTA) çalışmadığı hatlarda ise alternatif güzergâhlarda EGO otobüsleri seferlerini sürdürecek.

Vatandaşlar, araçların hareket saatleri ve güzergâh bilgilerine EGO CEP’TE mobil uygulaması ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Yetkililer, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, uygulamaya ilişkin bilgilendirmenin kamuoyuna saygıyla duyurulduğunu belirtti.