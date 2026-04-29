ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin bağımsızlığının 250’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında sınırlı sayıda özel tasarım pasaport basılacağını duyurdu. Yeni pasaportlarda Donald Trump’ın portresinin yer alacağı açıklandı.

Temmuz Ayındaki Kutlamalar İçin Hazırlıklar Sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri, bağımsızlığının 250’nci yılı nedeniyle temmuz ayında düzenlenecek etkinliklere hazırlanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, yeni pasaportların bu tarihi dönümü anmak amacıyla üretileceğini belirtti.

Pasaportta Trump Portresi ve Bağımsızlık Bildirgesi Bulunacak

Kamuoyuyla paylaşılan taslak tasarıma göre, 10 yıl geçerli olacak özel pasaportların iç kapağında Bağımsızlık Bildirgesi metni, ABD bayrağı ve Başkan Trump’ın portresi yer alacak.

Portre görselinin altında ise altın renkli mürekkeple hazırlanmış Trump imzası bulunacak.

Kurucu Babalara da Yer Verilecek

Pasaportun iç sayfalarından birinde ressam John Trumbull tarafından yapılan ve Kurucu Babalar’ın Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzalamasını tasvir eden tabloya ait bir kesit kullanılacak.

Arka kapakta ise ABD’nin ilk 13 kolonisini simgeleyen yıldızlarla çevrili “250” ibaresi ile 1777 tarihli Amerikan bayrağı figürü yer alacak.

Sadece Washington’da Dağıtılacak

Özel tasarım pasaportların yalnızca Washington’da kullanıma sunulmasının planlandığı bildirildi. Diğer eyaletlerde ise mevcut standart pasaport tasarımının kullanılmaya devam edeceği aktarıldı.

Yetkililer, özel pasaportların mevcut güvenlik özelliklerini koruyacağını da ifade etti.