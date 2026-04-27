ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası gözaltına alınan şüpheli Cole Tomas Allen’in kendisi hakkında öne sürdüğü iddialara sert tepki gösterdi. Trump, “Ben pedofili değilim” ifadelerini kullandı.

Amerikan basınına konuşan Trump, röportaj sırasında sunucunun zanlı Allen tarafından yazıldığı belirtilen notlarda yer alan “tecavüzcü” ve “pedofili” suçlamalarını okumasına tepki gösterdi.

Trump, söz konusu ithamların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ben tecavüzcü değilim, kimseye tecavüz etmedim. Ben bir pedofili değilim. Bunlar hasta bir insanın saçmalıkları” dedi.

Sunucuyu da eleştiren Trump, bu ifadeleri yayında okuduğu için utanması gerektiğini söyledi. İddiaların kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını savunan Trump, geçmişte hakkında ortaya atılan suçlamalardan tamamen aklandığını ifade etti.

Trump ayrıca, “Epstein olayı ya da benzeri meselelerle bağlantısı olanlar, masanın diğer tarafında oturan sizin arkadaşlarınızdır” diyerek medya mensuplarını hedef aldı.