Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaşları ve hak gasplarına karşı başlattıkları eylemlerini 14 gündür Ankara’daki Kurtuluş Parkı’nda sürdürüyor. İşçiler, eylemlerinin 8’inci gününde açlık grevine devam ederken, bugün (27 Nisan) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirten madenciler, tüm alacaklarının ve yasal haklarının eksiksiz şekilde ödenmesini talep ediyor. “Geçinemiyoruz, görmezden geliniyoruz” diyen işçiler, yetkililere doğrudan seslerini duyurmak için bakanlığa yürüme kararı aldı.

Eylem süresince madencilere sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve milletvekillerinden destek gelmeye devam ediyor. Ancak yapılan çağrılara rağmen henüz tüm işçilerin haklarının karşılanmadığı ifade ediliyor.

Kararlılık mesajı veren madenciler, talepleri karşılanana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bu sadece maaş meselesi değil, onur mücadelesi” diyor.