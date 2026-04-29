WITS CEO’su Eungtae Kim ve beraberindeki üst düzey heyet ile yapılan görüşmelerde, iki ülke arasında teknoloji transferi ve ortak projeler masaya yatırıldı. Toplantılarda özellikle enerji teknolojileri ve mobilite alanında geliştirilebilecek projeler öne çıktı.

Güney Kore’nin teknoloji ekosisteminde önemli bir yere sahip olan Samsung, Hyundai ve KG Mobility gibi devlerle bağlantılı iş birlikleri de gündeme geldi.

Teknoloji Transferi ve Akademik İş Birliği Vurgusu

Ziyaret, Yavuz Demir ev sahipliğinde gerçekleşirken, sunumlar ve karşılıklı fikir alışverişleri teknoloji transferi ve akademik iş birlikleri açısından önemli adımların sinyalini verdi.

Üniversite yönetimi, Kore pazarıyla güçlü bağlara sahip WITS ile kurulan sinerjinin gelecekte önemli projelere kapı aralayacağını vurguladı.

Küresel İş Birlikleri Güçleniyor

Gerçekleşen ziyaretin, Türkiye ile Güney Kore arasında bilimsel ve teknolojik iş birliklerini artırması bekleniyor. Üniversite yetkilileri, uluslararası ortaklıkların artırılmasının hem akademik hem de sektörel gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ziyaret sonunda heyet üyelerine teşekkür edilirken, ilerleyen süreçte somut projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.