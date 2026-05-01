Aksaray’ın Küçük Bölcek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan 91 yaşındaki Meryem Altınsoy, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi. İddiaya göre, akşam saatlerinde yemek hazırladığı sırada Altınsoy’un kıyafetleri alev aldı.

Alevleri söndürmeye çalışan yaşlı kadın, bu sırada koridorda yere düştü. Yangın, eteğinden halıya sıçrayarak kısa sürede büyüdü. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yangınla karşılaştı ve durumu hemen ekiplere bildirdi.

Ekipler Müdahale Etti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Altınsoy’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Defnedildi

Altınsoy’un cenazesi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Daha sonra Somuncu Baba Külliyesi’ne getirilen cenaze, burada kılınan namazın ardından Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Murat Duru ile aile yakınları katıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.