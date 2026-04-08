Aksaray’da Ankara-Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınlarında bir tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Nevşehir’den Ankara’ya gitmekte olan 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün henüz belirlenememesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Olay yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
