Taşacak Bu Deniz dizisinde Fadime ve İso karakterlerine hayat veren Zeynep Atılgan ve Erdem Şanlı, reklam projesinde yeniden bir araya geliyor. İkilinin, dizinin ardından ikinci kez aynı projede yer alacağı öğrenildi.

Finans markasının reklamında rol alacaklar

Daha önce bir giyim markasının dijital reklamında birlikte kamera karşısına geçen Atılgan ve Şanlı’nın, bu kez televizyonlarda da yayınlanacak bir finans markasının reklam filminde rol alacağı belirtildi.

Projede iki oyuncunun, dizide canlandırdıkları Fadime ve İso karakterleriyle yer alacağı ifade edildi. Reklam çekimlerinin cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığı konuşuluyor.

Aynı karakterlerle devam kararı

Yapım şirketi ve yayıncı kanalın onayıyla hazırlanan projede, dizideki karakterlerin reklam filmine taşınması dikkat çekiyor. Bu tercih, dizi ile reklam arasında doğrudan bir bağ kurulmasını sağlıyor.