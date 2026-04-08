Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yenilenen Yunus Emre Kültür Merkezi düzenlenen programla hizmete açıldı. Açılış, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bir Halk Düşmanı ile gerçekleştirildi.
Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile eşi Elvin Beşikcioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Yunus Emre Kültür Merkezi yenilenen yapısıyla hizmete girdi
Yapılan çalışmalar kapsamında merkezin fiziki yapısı ve kullanım alanları yeniden düzenlendi. Yenilenen merkezde:
Sahne sanatlarına uygun teknik donanıma sahip salon
Bale, müzik ve opera eğitimleri için derslikler
Drama ve sahne eğitimi alanları
Çok amaçlı kullanım alanları oluşturuldu.
Merkezin, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik ve eğitim programlarına ev sahipliği yapması planlanıyor.
Açılış oyunu: “Bir Halk Düşmanı”
Açılış gecesinde sahnelenen Bir Halk Düşmanı, Norveçli yazar Henrik Ibsen tarafından kaleme alınan eserden uyarlanıyor.
Oyun, bir kasabada kaplıca sularının sağlık açısından risk taşıdığını tespit eden Dr. Tomas Stockmann’ın yaşadıklarını konu alıyor. Eserde bireyin ortaya koyduğu gerçek ile toplumun çıkarları arasındaki çatışma işleniyor.
Oyunun teknik ve oyuncu kadrosu
Oyunun genel sanat yönetmenliğini Erdal Beşikcioğlu üstlenirken, uyarlama ve yönetmenlik Fatih Sönmez tarafından yapıldı.
Teknik ekipte yer alan isimler:
Işık ve müzik: Cem Yılmazer
Dekor ve kostüm: Nilsu Baldan
Görsel tasarım: Can Akyürek
Koreografi: Seda Özgiş
Oyuncu kadrosunda ise Baran Taylan Yolalan, Defne Akkaymak, Fatih Aynacı, Hüseyin Oçan, Murat Ceylan, Rukiye Rabia Kaya, Umut Savcı ve Yavuz Safa Erbilli yer aldı.