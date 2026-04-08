Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yenilenen Yunus Emre Kültür Merkezi düzenlenen programla hizmete açıldı. Açılış, Etimesgut Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen Bir Halk Düşmanı ile gerçekleştirildi.

Açılış programına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu ile eşi Elvin Beşikcioğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi yenilenen yapısıyla hizmete girdi

Yapılan çalışmalar kapsamında merkezin fiziki yapısı ve kullanım alanları yeniden düzenlendi. Yenilenen merkezde:

Sahne sanatlarına uygun teknik donanıma sahip salon

Bale, müzik ve opera eğitimleri için derslikler

Drama ve sahne eğitimi alanları

Çok amaçlı kullanım alanları oluşturuldu.

Merkezin, farklı yaş gruplarına yönelik etkinlik ve eğitim programlarına ev sahipliği yapması planlanıyor.

Açılış oyunu: “Bir Halk Düşmanı”

Açılış gecesinde sahnelenen Bir Halk Düşmanı, Norveçli yazar Henrik Ibsen tarafından kaleme alınan eserden uyarlanıyor.

Oyun, bir kasabada kaplıca sularının sağlık açısından risk taşıdığını tespit eden Dr. Tomas Stockmann’ın yaşadıklarını konu alıyor. Eserde bireyin ortaya koyduğu gerçek ile toplumun çıkarları arasındaki çatışma işleniyor.

Oyunun teknik ve oyuncu kadrosu

Oyunun genel sanat yönetmenliğini Erdal Beşikcioğlu üstlenirken, uyarlama ve yönetmenlik Fatih Sönmez tarafından yapıldı.

Teknik ekipte yer alan isimler:

Işık ve müzik: Cem Yılmazer

Dekor ve kostüm: Nilsu Baldan

Görsel tasarım: Can Akyürek

Koreografi: Seda Özgiş

Oyuncu kadrosunda ise Baran Taylan Yolalan, Defne Akkaymak, Fatih Aynacı, Hüseyin Oçan, Murat Ceylan, Rukiye Rabia Kaya, Umut Savcı ve Yavuz Safa Erbilli yer aldı.