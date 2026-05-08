Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Tunahan Mahallesi’nde vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çevre ve halk sağlığını tehdit eden bir “çöp eve” belediye ekiplerince müdahale edildi.

Etimesgut Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalara İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Adreste yapılan incelemelerin ardından biriken atıklar kontrollü şekilde tahliye edildi.

Bölgede ekipler tarafından kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları da tamamlanırken, yetkililer vatandaşların sağlığı, huzuru ve yaşam kalitesini korumaya yönelik çalışmaların ilçe genelinde sürdürüleceğini bildirdi.