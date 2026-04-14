Ankara’da dijital belediyecilik uygulamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Etimesgut Belediyesi, evlenmek isteyen çiftler için nikah başvuru sürecini online sisteme taşıdığını duyurdu. 15 Nisan 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama sayesinde başvurular, belediyeye gitmeye gerek kalmadan internet üzerinden yapılabilecek.

Yeni sistemle birlikte çiftlerin işlemlerinin daha hızlı ilerlemesi, yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlara zaman kazandırılması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, uygulamanın erişilebilirlik açısından da önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Başvurular, belediyenin resmi internet adresi üzerinden güvenli şekilde gerçekleştirilecek.

Kimler Şahsen Başvuracak?

Online sistemin devreye alınmasına rağmen bazı özel durumlar için başvuruların yüz yüze yapılması zorunlu olacak. Buna göre; düğün salonu veya dış mekanda nikah kıymak isteyenler, başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde nikah tarihi almak isteyenler ve cezaevinde nikah işlemi gerçekleştirecek olan vatandaşlar işlemlerini belediyeye giderek tamamlayacak.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için başvuru şartlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini vurguladı.

Başvurular Tek Tıkla

işlemlerini kolaylaştıran yeni uygulamaya, “https://nikah.etimesgut.bel.tr” adresi üzerinden erişim sağlanabilecek. Etimesgut Belediyesi, dijital hizmetlerle vatandaş memnuniyetini artırmayı hedefliyor.