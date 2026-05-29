Afet anında kesinti “kritik ihlal” sayılacak
BTK’nın üzerinde çalıştığı yeni denetim yaklaşımında, telekomünikasyon şirketlerinin afet anlarındaki performansı ayrı bir kategori olarak değerlendirilecek.
Bu kapsamda:
- Baz istasyonu çökmesi
- Uzun süreli şebeke kesintileri
- Acil çağrı hizmetlerine erişim sorunları
- Bölgesel iletişim kopmaları
“kritik hizmet ihlali” olarak sınıflandırılacak.
Yetkililer, bu tür aksaklıkların sadece teknik bir sorun değil, doğrudan kamu güvenliğini etkileyen bir durum olarak ele alınacağını belirtiyor.
Ağır para cezaları ve kademeli yaptırım sistemi
Yeni düzenlemeye göre afet anlarında yükümlülüğünü yerine getiremeyen operatörlere uygulanacak yaptırımlar kademeli olacak.
Buna göre:
- İlk aşamada uyarı ve teknik iyileştirme talimatı
- Tekrar eden ihlallerde yüksek tutarlı idari para cezası
- Sürekli ihlalde altyapı ve hizmet yetkilerine yönelik ek yaptırımlar
uygulanabilecek.
Cezaların, şirketlerin yıllık gelirleri ve ihlalin etkilediği kullanıcı sayısına göre belirleneceği ifade ediliyor.
Hizmet kalitesi “kamu yararı” kapsamında denetlenecek
BTK’nın yeni yaklaşımıyla birlikte yalnızca afet durumları değil, günlük hizmet kalitesi de daha sıkı denetlenecek.
Bu kapsamda:
- İnternet hız düşüşleri
- Uzun süreli bağlantı kopmaları
- Fatura şeffaflığı sorunları
- Kapsama alanı yetersizlikleri
“kamu yararı sorunu” olarak değerlendirilecek.
Denetim süreçlerinde yapay destekli analiz sistemlerinin de kullanılacağı, şikayet ve performans verilerinin dijital olarak takip edileceği bildirildi.
Şeffaflık ve tüketici odaklı yeni dönem
Yeni modelle birlikte kullanıcıların operatör karşılaştırması yapabilmesi için performans verilerinin daha açık şekilde paylaşılması planlanıyor.
Vatandaşlar;
- Şebeke gücü
- Bölgesel kapsama kalitesi
- Kesinti süreleri
- Şikayet oranları
gibi verileri daha net şekilde görüntüleyebilecek.
Operatörlere yeni yükümlülükler geliyor
Düzenleme kapsamında şirketlerin:
- Afet anı kriz planlarını güncellemesi
- Alternatif iletişim altyapıları oluşturması
- Enerji kesintilerine karşı yedek sistem kurması
- Acil durum ekiplerini güçlendirmesi
zorunlu hale getirilecek.
“Amaç ceza değil, kesintisiz iletişim” mesajı
BTK kaynakları, düzenlemenin temel amacının cezalandırma değil, iletişim altyapısının kriz anlarında da ayakta kalmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.
Özellikle 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan iletişim sorunlarının bu yeni düzenlemede belirleyici olduğu ifade ediliyor.
Uzmanlara göre sektör yeni bir dönüşüm sürecine giriyor
Telekomünikasyon uzmanları, yeni düzenlemenin sektörde:
- Daha güçlü altyapı yatırımlarını
- Rekabetin kalite üzerinden şekillenmesini
- Afet dayanıklı şebeke sistemlerini
zorunlu hale getireceğini belirtiyor.