Afet anında kesinti “kritik ihlal” sayılacak

BTK’nın üzerinde çalıştığı yeni denetim yaklaşımında, telekomünikasyon şirketlerinin afet anlarındaki performansı ayrı bir kategori olarak değerlendirilecek.

Bu kapsamda:

Baz istasyonu çökmesi

Uzun süreli şebeke kesintileri

Acil çağrı hizmetlerine erişim sorunları

Bölgesel iletişim kopmaları

“kritik hizmet ihlali” olarak sınıflandırılacak.

Yetkililer, bu tür aksaklıkların sadece teknik bir sorun değil, doğrudan kamu güvenliğini etkileyen bir durum olarak ele alınacağını belirtiyor.

Ağır para cezaları ve kademeli yaptırım sistemi

Yeni düzenlemeye göre afet anlarında yükümlülüğünü yerine getiremeyen operatörlere uygulanacak yaptırımlar kademeli olacak.

Buna göre:

İlk aşamada uyarı ve teknik iyileştirme talimatı

Tekrar eden ihlallerde yüksek tutarlı idari para cezası

Sürekli ihlalde altyapı ve hizmet yetkilerine yönelik ek yaptırımlar

uygulanabilecek.

Cezaların, şirketlerin yıllık gelirleri ve ihlalin etkilediği kullanıcı sayısına göre belirleneceği ifade ediliyor.

Hizmet kalitesi “kamu yararı” kapsamında denetlenecek

BTK’nın yeni yaklaşımıyla birlikte yalnızca afet durumları değil, günlük hizmet kalitesi de daha sıkı denetlenecek.

Bu kapsamda:

İnternet hız düşüşleri

Uzun süreli bağlantı kopmaları

Fatura şeffaflığı sorunları

Kapsama alanı yetersizlikleri

“kamu yararı sorunu” olarak değerlendirilecek.

Denetim süreçlerinde yapay destekli analiz sistemlerinin de kullanılacağı, şikayet ve performans verilerinin dijital olarak takip edileceği bildirildi.

Şeffaflık ve tüketici odaklı yeni dönem

Yeni modelle birlikte kullanıcıların operatör karşılaştırması yapabilmesi için performans verilerinin daha açık şekilde paylaşılması planlanıyor.

Vatandaşlar;

Şebeke gücü

Bölgesel kapsama kalitesi

Kesinti süreleri

Şikayet oranları

gibi verileri daha net şekilde görüntüleyebilecek.

Operatörlere yeni yükümlülükler geliyor

Düzenleme kapsamında şirketlerin:

Afet anı kriz planlarını güncellemesi

Alternatif iletişim altyapıları oluşturması

Enerji kesintilerine karşı yedek sistem kurması

Acil durum ekiplerini güçlendirmesi

zorunlu hale getirilecek.

“Amaç ceza değil, kesintisiz iletişim” mesajı

BTK kaynakları, düzenlemenin temel amacının cezalandırma değil, iletişim altyapısının kriz anlarında da ayakta kalmasını sağlamak olduğunu belirtiyor.

Özellikle 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası yaşanan iletişim sorunlarının bu yeni düzenlemede belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre sektör yeni bir dönüşüm sürecine giriyor

Telekomünikasyon uzmanları, yeni düzenlemenin sektörde:

Daha güçlü altyapı yatırımlarını

Rekabetin kalite üzerinden şekillenmesini

Afet dayanıklı şebeke sistemlerini

zorunlu hale getireceğini belirtiyor.