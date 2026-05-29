İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul’un Fethi’nin 573’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 29 Mayıs 1453’ün yalnızca bir şehrin fethedildiği gün değil, aynı zamanda aklın, bilimin ve inancın zaferi olduğunu vurguladı.

İstanbul Valiliği’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda Vali Gül, fetih ruhunun bugün de aynı heyecan ve gururla yaşatıldığını ifade etti.

“İstanbul Medeniyetimizin Ebedi Başşehri Oldu”

Vali Davut Gül mesajında, Fatih Sultan Mehmet Han ve ecdadın İstanbul’u yalnızca fethetmekle kalmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ecdadımız, bu şehri sadece fethetmedi; her sokağına, her semtine mührünü vurdu. Süleymaniye’de Boğaz’ı selamlayan ezanlarla, Sultanahmet’te semaya yükselen kubbelerle, Eyüp Sultan’da dualarla medeniyetimizin ebedi başşehri yaptı.”

İstanbul’un farklı inanç ve kültürlerin huzur içinde yaşadığı bir şehir haline getirildiğini vurgulayan Gül, fetih ruhunun bugün de yaşatıldığını kaydetti.

“Türkiye Yüzyılı’nın İnşasına Katkı Sağlıyorlar”

Mesajında gençlere de dikkat çeken Vali Gül, Fatih Sultan Mehmet’in vizyonundan ilham alan gençlerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında önemli başarılara imza attığını belirtti.

Gül, “Gençlerimizin Fatih Sultan Mehmet Han’ın azmi, vizyonu ve liderliğinden aldığı ilhamla bilimde, sanatta ve teknolojide elde ettiği başarılar Türkiye Yüzyılı’nın inşasına katkı sağlıyor” dedi.

Fatih Sultan Mehmet ve Şehitlere Vefa Mesajı

Vali Davut Gül, mesajının sonunda İstanbul’a hizmet etmenin büyük bir onur olduğunu ifade ederek, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.