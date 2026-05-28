Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Meclisi toplantısına ilişkin süreçte yeni bir açıklama yapıldı. CHP Genel Merkezi tarafından yayımlanan bilgilendirme notunda, Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin yazının ilgili kamu kurumundan henüz tebliğ edilmediği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Parti Meclisi’nin toplanma tarihinin henüz belirlenemediği ifade edildi. Tebligat sürecinin tamamlanmasının ardından Genel Başkan tarafından toplantı tarihinin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

CHP’de gözlerin çevrildiği Parti Meclisi toplantısının, resmi sürecin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.