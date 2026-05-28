Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilerin artan maliyet yükünü hafifletmek amacıyla tarımsal destek programlarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında sebze üretiminin yoğun olduğu ilçeler başta olmak üzere 25 ilçede üreticilere fide desteği sağlandı.

Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Sincan, Kahramankazan, Çubuk ve Kalecik gibi birçok ilçede üreticilere domates ve biber başta olmak üzere 6 çeşit sebze fidesi ulaştırıldı.

7 Bini Aşkın Üreticiye Dağıtım

Program kapsamında toplam 7 bin 23 üreticiye yüzde 50 hibeli olarak 8 milyon adet sebze fidesi verildi. Destekle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve kırsal alanda sürdürülebilir tarımın güçlendirilmesi amaçlandı.

“Üreticimizin Yanındayız” Mesajı

Kahramankazan’da düzenlenen fide dağıtım programında konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, desteğin üreticiye önemli katkı sağladığını belirtti.

Çırpanoğlu, “Çiftçilerimizin yüzü gülüyor. Ürettikleri ürünlerle hem yerli üretime katkı sağlıyorlar hem de emeklerinin karşılığını alıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Fide Maliyetinin Yarısı Belediyeden”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim Şube Müdürü Niyazi Zobu ise fide maliyetlerinin üretici için en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu belirtti.

Zobu, “Fide bedelinin yüzde 50’sini belediye olarak biz karşılıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 7 bin üreticimize 8 milyon fide ulaştırdık. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.