Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi ekipleri, Başkentlilerin “Mühye” olarak bildiği Yeşilkent Mahallesi’ndeki kurban satış ve kesim alanında yoğun mesaiye başladı.

Bayramın ilk saatlerinden itibaren zabıta ekipleri başta olmak üzere Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetleri ile sağlık ekipleri koordineli şekilde görev yaptı.

Vatandaşların bayramı güvenli, düzenli ve sağlıklı şekilde geçirebilmesi için alanda kapsamlı önlemler alındı.

SAĞLIK VE HİJYEN ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Kurban kesim alanında araç giriş çıkışları kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşlar özel otopark alanlarına yönlendirildi.

Hijyen koşullarının korunması amacıyla temizlik ekipleri gün boyu çalışmalarını sürdürürken, bekleyen vatandaşlara çay ikramında bulunuldu.

Olası kazalara karşı sağlık ekipleri ve ambulanslar da bayram boyunca alanda hazır bekletilecek.

Çankaya Belediyesi yetkilileri, kurban satış ve kesim alanında hizmetlerin bayram süresince kesintisiz devam edeceğini bildirdi.