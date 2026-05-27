Beyaz Saray’daki Kabine Toplantısı’nda konuşan Trump, İran’ın anlaşma konusunda istekli olduğunu ancak ABD’nin mevcut durumdan memnun olmadığını söyledi. Trump, “Belki geri dönüp bitirmek zorunda kalacağız” ifadeleriyle askeri seçeneğin masada olduğu imasında bulundu.

Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken açıklamalar yapan Trump, boğazın uluslararası sular olarak açık kalacağını belirterek, “Kimse onu kontrol etmeyecek, biz koruyacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran ile görüşmelerde bazı ilerlemeler olduğunu ifade ederek, diplomasinin öncelikli seçenek olduğunu ancak alternatif planların da hazır bulunduğunu söyledi.

Trump ayrıca, Suudi Arabistan, BAE ve Katar gibi bölge ülkelerinin Abraham Anlaşmaları sürecine katılmasını istediklerini belirterek bunun “tarihi bir başarı” olacağını savundu.

İran’ın nükleer stoklarının Rusya veya Çin’in kontrolüne geçmesi fikrine sıcak bakmadığını da ifade eden Trump, böyle bir durumun kendisini “rahatsız edeceğini” söyledi.