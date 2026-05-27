Bakan Çiftçi paylaşımında, “Kurban Bayramı programımız kapsamında, aziz şehidimiz Ali Teke’nin kıymetli ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik, dualarını aldık” ifadelerini kullandı.

“Şehitlerimiz Milletimizin Gönlünde Daima Yaşayacak”

Şehitlerin vatan, bayrak ve mukaddes değerler uğruna canlarını feda ettiğini vurgulayan Çiftçi, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Aziz şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişmiş kahramanlarımızdır.”

Bayram günlerinde şehitlerin dualarla anıldığını belirten Bakan Çiftçi, şehit ailelerinin gösterdiği sabır ve metanetin, şehitlik makamının büyüklüğünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

“Şehit Aileleri Milletimize Emanettir”

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından şehit ailelerine verilen desteğin süreceğini belirten Çiftçi, “Şehitlerimiz bu milletin gönlünde daima yaşayacak, kıymetli aileleri ise devletimize ve milletimize daima emanet olacaktır” dedi.

Bakan Çiftçi, mesajının sonunda tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutlayarak, “Rabbim aziz şehitlerimizin makamlarını ali, mekânlarını cennet eylesin. Kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve sabır ihsan eylesin. Kurban Bayramımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı programımız kapsamında, aziz şehidimiz Ali Teke’nin kıymetli ailesini ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik, dualarını aldık.



Aziz şehitlerimiz; vatanımız, bayrağımız, ezanımız ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek en yüce makama erişmiş… pic.twitter.com/cTiO9KluIf — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 27, 2026