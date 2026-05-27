İzmir’de valilik tarafından son anda yasaklanan miting alanına girmek isteyen kalabalığa polisin biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmesi üzerine çıkan olaylarda gözaltına alınan Deniz Yolçu, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) üzerine tırmandığı belirtilen Yolçu’nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olaylar sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken müdahalede zaman zaman arbede yaşandı.