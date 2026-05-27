Bayramların önemine dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlarken toplu mesajlar atmak yerine, ziyaretler ve aile ile geçirilecek zamanın daha kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Bakan Göktaş, paylaştığı videoda Kurban Bayramı öncesinde huzurevleri, devlet koruması altındaki çocuklarla ve engelli bireylerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Vatandaşlardan 'toplu mesaj' göndermek yerine 'ziyaret' ve 'telefon aramaları'nı yapmasını istedi, bayramın mesaj ile değil muhabbetle güzel olduğunu söyledi.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı video paylaşımına, "Bayram hatırlamak, hatırlanmaktır. Kıymeti; toplu atılan mesajlarda değil, gönülden yapılan bir aramada, sıcak bir muhabbette ve içten bir ziyarette saklıdır. Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım, küçüklerimizin gönlüne dokunalım. Büyük Türkiye ailemize yan yana, gönül gönüle, bereketli bir Kurban Bayramı diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." notunu düştü.

Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun ışığında; bu bayram uzakları yakın edelim, büyüklerimizin kapısını çalalım,…