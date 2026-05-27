CHP Genel Merkezi önünde yaşanan ve siyaset gündemine damga vuran gerilime eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan çok sert bir çıkış geldi. Milletvekillerinin parti binasına alınmaması ve kapıların kapatılmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, yaşanan süreci "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

"CHP Tarihinde Kapılar Hiç Kapanmadı"

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin köklü geçmişine vurgu yaparak kapıların kilitlenmesini eleştirdi. Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP tarihinde genel merkezin kapıları hiçbir zaman kapanmamıştır, kilitlenmemiştir. Bir partinin kapıları halka da milletvekillerine de kapatamaz. Böyle bir şey bizim tarihimizde yok. Hangi gerekçeyle kapanıyor? Kimse bu soruyu sormuyor. Bu gerçekten bir akıl tutulması."

"Bayramlaşırız, Düşman Değiliz"

Yaşanan olayların ardından kulislerde konuşulan "CHP'nin en karanlık günüydü" yorumlarına katıldığını ve büyük üzüntü duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile olan ilişkisine dair de net bir mesaj verdi. Eski Genel Başkan, Özel ile ilgili yöneltilen soruya, "Bayramlaşırız, düşman değiliz" yanıtını vererek parti içi nezaketin korunması gerektiğine işaret etti.

Kurultay İçin Tarih Verdi: "Tedbir Kararı Kalktıktan Sonra..."

Parti içinde uzun süredir devam eden kurultay tartışmalarına da son noktayı koyan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini savundu. Sürecin hukuki zeminine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, kurultay için şu şartı işaret etti:

"Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır, ortada hiçbir sorun yok."