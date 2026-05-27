Mustafa Destici, memleketi Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde bulunan Gecek Camisi’nde Kurban Bayramı namazını eda etti. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Destici, daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Siyasi Çekişmelerin Tarafı Değiliz”

CHP’de yaşanan “mutlak butlan” sürecine değinen Destici, bunun Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç meselesi olduğunu söyledi. Siyasi partilerin demokrasinin temel unsurları olduğunu belirten Destici, hiçbir partide bu tür tartışmaların yaşanmasını istemediklerini ifade etti.

Destici, “CHP içerisinde bir siyasi çekişme var ve biz bu çekişmenin tarafı değiliz” diyerek sürece mesafeli durduklarını vurguladı.

“Hukuki Kararlara Uymak Zorunluluktur”

Söz konusu sürecin hukuki bir boyutu olduğunu dile getiren Destici, verilen kararların kişisel beğenilere göre değişmeyeceğini söyledi. Hukuk devletinde herkesin yargı kararlarına uyması gerektiğini belirten Destici, aksi durumun toplumsal huzursuzluk yaratacağını ifade etti.

Kararla ilgili farklı görüşlerin olabileceğini ancak nihai olarak yargı kararlarının bağlayıcı olduğunu kaydetti.

Bayramlaşma Programı Mesajı

BBP’nin bayramlaşma programlarına da değinen Destici, partilerle yapılan ziyaretlerin sürdüğünü belirtti. Teröre destek vermeyen tüm siyasi yapılarla bayramlaştıklarını ifade eden Destici, bayramın kardeşlik, barış ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Destici ayrıca farklı partilerle gerçekleştirilen bayramlaşma programlarının devam edeceğini, Meclis’teki bazı ziyaretlere de katılım olabileceğini dile getirdi.