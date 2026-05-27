Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere “Paylaştığın Senindir, Hemşehrini Sevindir” sloganıyla et bağışı kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Başkent genelinde belirlenen noktalarda vatandaşlardan kurban payları kabul edilecek.

Soğuk Zincir Araçlarıyla Bağış Toplanacak

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yürütülen kampanyada, kurban etleri hijyenik koşullarda muhafaza edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurulan soğuk zincir araçlarıyla bağışları güvenli şekilde teslim alacak.

Bağış Saatleri Açıklandı

ABB ekipleri, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü saat 12.00-23.59 arasında, 2’nci günü ise 10.00-23.59 saatleri arasında et bağışı kabul edecek.

Toplanan kurban payları, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Ankara’daki Et Bağış Noktaları

Vatandaşlar kurban paylarını şu noktalara teslim edebilecek:

Turan Güneş Bulvarı Çetinkaya – Nişantaşı Pazarı önü

Bağlıca Göbek

Optimum AVM otoparkı

Fatih Sultan Parkı (Osmanlı Pazarı karşısı)

GİMSA önü

Hipodrom Caddesi üzerindeki Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu

Dayanışma Vurgusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Kurban Bayramı’nın paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.