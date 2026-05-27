Yeşil Alanlarda Yoğun Çalışma

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkent genelindeki park ve rekreasyon alanlarında bakım ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda çalışmalar hız kazandı.

Birçok Noktada Yenileme Yapılıyor

Çalışmalar kapsamında ATA Çiftliği, Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Gazi Park ve Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı başta olmak üzere birçok noktada çiçek dikimi, çim biçme, yabani ot temizliği ve peyzaj düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca park donatıları ve yürüyüş yollarında da bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Parklar Daha Güvenli ve Konforlu Hale Geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yürütülen çalışmalarla birlikte parkların daha güvenli, estetik ve kullanışlı hale getirilmesini amaçlıyor.

Dinlenme alanları ve yürüyüş yolları da yenilenerek vatandaşlara daha konforlu yaşam alanları sunuluyor.

“Başkentliler İçin Sahadayız”

ANFA ekipleri, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek vatandaşları parklara davet etti.

Ekipler, çiçek dikimi, temizlik ve bakım çalışmalarının mevsimsel olarak devam edeceğini ifade etti.