Olay, saat 20.00 sıralarında Bitez Mahallesi'nde yaşandı. Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdiven basamağından düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan Livaneli'yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ülker Livaneli, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Eşinin kaza geçirdiği ve tedavi altına alındığı haberini alan sanatçı Zülfü Livaneli de hemen hastaneye geldi. Vücudunda kırık şüphesi bulunan Ülker Livaneli'nin tedavisinin devam ettiği ifade edildi.