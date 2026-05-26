Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen mutlak butlan kararı ve polis genel merkeze polis baskınıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yeni MYK’sını oluşturmaya başladığı ve yeni isimlerin belirlendiği bildirildi.

CHP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliklerine Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik Faik Öztrak, Mehmet Akif Hamzaçebi, Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Mehmet Tüm, Gamze Akkuş İlgezdi ve Deniz Demir’in seçilecekleri arasında bulunuyor.

PARTİ MECLİSİ 1 HAZİRAN’DA

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının CHP Kurultayı'nın iptal edilmesi nedeniyle göreve iade edilen PM ve YDK üyelerine tebligat yapılması talebini kabul etti. Buna göre CHP'nin 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda belirlenen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri görevlerine iade edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclis’ini 1 Haziran Pazartesi günü toplayacak. Ancak 37. Kurultay sonucu oluşan Parti Meclisi ve Merkez Karar Yönetim Kurulu Özgür Özel taraftarları çoğunlukta. Kılıçdaroğlu ise azınlıkta.

Bu nedenle toplanacak olan 57 kişilik Parti Meclis’inde Kılıçdaroğlu yeni bir Merkez Karar Yönetim Kurulu belirleyecek. Ayrıca Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan Başkanlığında Yüksek Disiplin Kurulu’nda toplantı yapacağı belirtildi.

PM’YE KİMLER KATILAMAYACAK

1 Haziran’da toplanacağı belirtilen CHP Parti Meclisi’ne CHP Grup Başkanvekilliği görevinde bulunan Gökhan Günaydın, Murat Emir ve Ali Mahir Başarır Parti Meclisi'nde olamayacak.

Belediye başkanı seçilmesi nedeniyle, daha önce Parti Meclisi'nde yer alan Onursal Adıgüzel’in Belediye Başkanı seçildikten sonra cezaevinde olması, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer’in Belediye Başkan seçilmeleri nedeniyle listede yer almayacak.

LİSTEDE TEĞMEN ÇELEBİ DE VAR AMA…

Yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve partiden istifa eden Eren Erdem listeye yer alamayacak.

Parti Meclisinde asil üyelerden eksilen koltuklara yedek üyelerin gelmesi bekleniyor. Ancak yedek üyeler arasında yer almasına karşın CHP'den istifa eden AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de listede yer almayacak.

