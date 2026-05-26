Muğla'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da Kurban Bayramı tatilinde sahillerde hareketlilik arttı. Bu kapsamda, Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığı Bodrum'da 30 derecelere ulaşırken deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece olarak ölçüldü. Yerli ve yabancı turistler sıcak ve güneşli havanın keyfini denize girerek plajda güneşlenerek çıkarırken, bayram süresi boyunca yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.