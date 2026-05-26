Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde motor kısmından alev alan park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi.

Malkara ilçesinde A.K. (27), kullandığı 39 ABP 609 plakalı minibüsü saat 01.00 sıralarında Camiatik Mahallesi Şehit Kemal Kartal Sokak'a park etti.

Bir süre sonra motor kısmından yükselen alevler kısa sürede aracı sardı. Sürücü A.K. ile çevredekiler yangın tüpüyle müdahale ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.