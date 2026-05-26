Milyonlarca emekli ve memurun gözü bayram sonrasına çevrildi. Temmuz 2026 zam dönemi için geri sayım sürerken, Ankara kulislerinde konuşulan "2'li formül" netleşmeye başladı. İşte en düşük emekli maaşı ve memur zammı için masadaki o senaryolar...

Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesi için takvim işliyor. TÜİK tarafından açıklanan 4 aylık resmi verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %14,62, memur ve memur emeklileri içinse %10,49 zam oranı şimdiden garanti altına alındı.

Ancak nihai maaşlar, bayramın hemen ardından açıklanacak olan Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinleşecek. Net rakamlar için gözler 3 Temmuz tarihine çevrilmişken, ekonomi yönetiminin masasında iki kritik formül bulunuyor.

Masadaki 2'li Formül Nedir?

Hükümetin bayram sonrasında öncelikli olarak ele alacağı iki senaryo şu şekilde:

1. Formül (Kök Maaş ve Taban Aylık Ayarı): Kök maaşı düşük kalan emeklilerin sıfır zam tehlikesi yaşamaması için en düşük emekli maaşı sınırının (taban aylık) yukarı çekilmesi planlanıyor.

2. Formül (Refah Payı ve Eşitleme): Memur emeklileri ile SSK/Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam oranlarını dengelemek adına, oranların refah payı dokunuşuyla birbirine yaklaştırılması konuşuluyor.

Bayramın hemen ardından ekonomi kurmaylarının bir araya gelmesi ve düzenlemeye son şeklini vermesi bekleniyor. Enflasyon verileri ve refah payı kararlarıyla birlikte yeni maaş tabloları temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek.