Mahkeme kararı ile görevinden uzaklaştıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir’de düzenlediği mitingde Kemal Kılıçdaroğlu’na açık çağrıda bulundu.

Büyük bir kalabalığa seslenen Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na açık çağrıda bulundu. Özgür Özel Kemal Bey'e sesleniyorum; Gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki haftaki sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP'li, genel başkanı seçsin!

2 milyon CHP'linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim” dedi.