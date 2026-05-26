Olay, dün saat 22.30'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eray E. (27) ve Adem K. (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem K., yanındaki bıçakla Eray E.'yi sağ baldır ve karın alt bölgesinden yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralı Eray E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Yakalanan şüpheli tutuklandı

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 'Kasten yaralama' suçundan iki ayrı kaydı olduğu tespit edilen şüpheli Adem K., Mimar Sinan Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, tartışmanın kız arkadaşına küfür edilmesi sebebiyle çıktığını belirterek suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilen Adem K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)-