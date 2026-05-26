California Valisi Gavin Newsom, Orange County’ye bağlı Garden Grove kentinde faaliyet gösteren GKN Aerospacetesisindeki kimyasal tankta ciddi risk oluştuğunu açıkladı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre, tesis içerisinde bulunan yaklaşık 5 bin ila 7 bin galon metil metakrilat içeren tank aşırı ısınmaya başladı. Kimyasal maddenin kontrolsüz şekilde gaz yayma riski nedeniyle bölgede alarm seviyesi yükseltildi.

Zehirli Gaz Tehlikesi

Uzman ekiplerin müdahalesine rağmen tanktaki kimyasal reaksiyonun devam ettiği bildirildi. California yönetimi, olayın büyük çaplı bir çevre ve halk sağlığı krizine dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Vali Newsom yaptığı açıklamada, yerel ekiplerin bu ölçekte bir kimyasal olayla mücadelede yetersiz kaldığını belirterek Orange County genelinde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

40 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı

Kimyasal sızıntı riskinin büyümesi üzerine bölgede yaşayan yaklaşık 40 bin kişi için tahliye emri çıkarıldı. Yetkililer, vatandaşlardan güvenlik uyarılarını dikkate almalarını ve bölgeden uzak durmalarını istedi.

Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, acil müdahale ekiplerinin tankı kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Metil Metakrilat Nedir?

Metil metakrilat, sanayi üretiminde yaygın olarak kullanılan yanıcı ve kimyasal açıdan tehlikeli bir madde olarak biliniyor. Solunması halinde insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabilen madde, yüksek sıcaklıkta zehirli gaz salınımına neden olabiliyor.

California’da Endişe Büyüyor

Yaşanan olay, California’da son yıllarda artan endüstriyel güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bölge halkı olası patlama ve toksik gaz yayılımı nedeniyle büyük endişe yaşarken, yetkililer gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.